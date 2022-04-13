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Преждевременное снятие коронавирусных ограничений может привести к новой волне заболеваемости

Преждевременное снятие коронавирусных ограничений может привести к новой волне заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания заявила, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости и привести к возобновлению ограничительных мер, сообщает PRIMPRESS.

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