Преждевременное снятие коронавирусных ограничений может привести к новой волне заболеваемости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания заявила, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости и привести к возобновлению ограничительных мер, сообщает PRIMPRESS.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания заявила, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости и привести к возобновлению ограничительных мер, сообщает PRIMPRESS.
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