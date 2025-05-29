Штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА Новости сообщил, что после освобождения населенного пункта Богдановка в ДНР на позициях, которые занимали вооруженные силы Украины, были обнаружены тела двух темнокожих боевиков.