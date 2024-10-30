Андрей Аксенов: «Появление межрегиональных ЮФЛ сделало проще работу нашего штаба»

Старший тренер юношеской сборной России U17 Андрей Аксенов, побывавший на турнире победителей межрегиональных дивизионов ЮФЛ в Сочи, отметил пользу таких соревнований для развития игроков и рассказал о своем взаимодействии с тренерами команд-участниц.