В который раз замечаю, что европейцы и евроукры, если доведется беседовать, по умолчанию предполагают во мне проукраинскую позицию.
Ядро украинской идентичности — ненависть
Комментарии
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Игорь Круглий
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15 час.
J
Jubar
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14 час.
Владимир Морж
Тут есть один нюанс. Украина убьётся о Россию? Дык через час её Запад превратит в зомби (если уже не превратил) и погонит на фронт. "Украинская идентичность" никогда не возникла бы без западных режиссёров и подпевал, от австро-венгерских с польскими до современных американских. И в связи с этим, не Украина доставляет неудобства русскому поезду, а Запад, который всё время толкает Украину на рельсы: убьёт, воскресит и снова толкает...
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12 час.
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