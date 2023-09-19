Ядро украинской идентичности — ненависть

Владимир Морж

Тут есть один нюанс. Украина убьётся о Россию? Дык через час её Запад превратит в зомби (если уже не превратил) и погонит на фронт. "Украинская идентичность" никогда не возникла бы без западных режиссёров и подпевал, от австро-венгерских с польскими до современных американских. И в связи с этим, не Украина доставляет неудобства русскому поезду, а Запад, который всё время толкает Украину на рельсы: убьёт, воскресит и снова толкает...