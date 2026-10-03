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Средства ПВО уничтожили 244 БПЛА над регионами России за 12 часов

Средства ПВО уничтожили 244 БПЛА над регионами России за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня с 8:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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