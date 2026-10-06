Bitcoin vs gold: holding support versus rebuilding after a sell Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! AllThingsCryptoHQ Bitcoin and gold are showing different daily chart structures.
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