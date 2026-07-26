⚡️Следком РФ расследует атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой пострадали три мирных жителя Напомним, из-за вражеских ударов пострадали двое мужчин и пожилая женщина.
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⚡️Следком РФ расследует атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой пострадали три мирных жителя Напомним, из-за вражеских ударов пострадали двое мужчин и пожилая женщина.