Кубок Кремля по бильярду, концерт «Улицы в лицах» и конференция для МСП — чем заняться 9 октября в Москве:

— Заглянуть на старт Кубка Кремля по бильярдному спорту во Дворце «Москвич»; — Сходить на концерт акции «Улицы в лицах» в Академии ГПС МЧС — в 16:30; — Побывать на конференции «Малые закупки: новые возможности для МСП» в «Митинг поинте» — до 16:00; — Посмотреть выставку «Гюстав Файе и русские коллекционеры» в Пушкинском музее — открытие; — Сходить на спектакль «История лошади» в театре «У Никитских ворот» — по повести «Холстомер»; — Учесть изменения в расписании МЦД-3 на Ленинградском направлении — с 9 по 12 октября.