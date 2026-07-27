Конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили

Он вынес определение по итогам рассмотрения жалобы жителя Москвы Марка Миносяна. Автовладелец приобрел подержанный Kia Mohave в Южной Корее в октябре 2023 года, а растаможил и полностью легализовал в России только в марте 2024-го, когда правительство изменило правила расчета утильсбора.