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Конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили

Конституционный суд признал законным повышение утильсбора на автомобили

Он вынес определение по итогам рассмотрения жалобы жителя Москвы Марка Миносяна. Автовладелец приобрел подержанный Kia Mohave в Южной Корее в октябре 2023 года, а растаможил и полностью легализовал в России только в марте 2024-го, когда правительство изменило правила расчета утильсбора.

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