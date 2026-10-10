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Захарова предупредила о реинкарнации нацизма после победы кандидата с фамилией «Гитлер Муссолини» в Перу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с победой на выборах мэра перуанского города Керопалька активиста по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес.

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