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НАБУ раскрыло схему хищения западной помощи Украине

НАБУ раскрыло схему хищения западной помощи Украине

Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков организовал схему хищения и вывел на счета подконтрольных компаний порядка 1,2 млн долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ.

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