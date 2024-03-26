В Steam можно бесплатно получить фантастический шутер с паркуром про охотницу за головами, сражающуюся с космическим картелемСовсем недавно в Steam состоялся релиз динамичного шутера от первого лица под названием Space Hat, действие которого разворачивается в футуристическом сеттинге.