Шацкий получил предложение от «Родины». Игрок отказался от трансфера (Metaratings)

Голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий получил предложение от российского клуба «Родина», сообщает Metaratings.

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