Норвежская лыжница Тереза Йохауг готовится к дебюту на марафоне в Валенсии 6 декабря. Олимпийская чемпионка намерена пройти отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, продемонстрировав свои лучшие результаты в беге.
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