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Ксении Собчак всегда всё сходит с рук.

Ксении Собчак всегда всё сходит с рук.

Тема возникла в связи с громким ДТП в Сочи, где пострадали люди, а Собчак опять остается в стороне. Почему она входит в когорту неприкасаемых? Многие могут связать это с "благодарностью" ВВП, мол, работал с отцом в Ленинграде, потому благодарен этой семье.

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