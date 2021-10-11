Ксении Собчак всегда всё сходит с рук.

Тема возникла в связи с громким ДТП в Сочи, где пострадали люди, а Собчак опять остается в стороне. Почему она входит в когорту неприкасаемых? Многие могут связать это с "благодарностью" ВВП, мол, работал с отцом в Ленинграде, потому благодарен этой семье.