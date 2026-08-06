В Дмитровском техникуме прошли вступительные испытания для абитуриентов

6 августа в Дмитровском техникуме состоялись вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на специальности «Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».
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