Перчун – о шансах Республики Молдова на вступление в ЕС

Шансы на вступление Республики Молдова в Европейский союз к 2030 году зависят от усилий, которые наша страна предпримет в этом направлении, как со стороны представителей правительства, так и со стороны самих граждан.
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