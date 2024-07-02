SpaceX получила контракт на уничтожение МКС

Международная космическая станция исчерпала свой ресурс и подлежит уничтожению. Довольно скоро она перейдет из категории ценных исследовательских объектов в категорию космического мусора, представляющего серьезную опасность для других орбитальных объектов.
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