За парковку на окрашенном асфальте во дворах Петербурга введут штрафы

Депутаты поддержали наказание за стоянку в местах, где она мешает проезду экстренных служб и мусоровозов и проходу пешеходов Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 10 апреля, поддержали в первом чтении инициативу, вводящую штрафы за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах.