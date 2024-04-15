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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Чепик об ужесточении нормативов в плавании: «Мы не должны ими пугать. Многие спортсмены будут уходить»

«Писались статьи, писали в прошлом году, были проекты, говорили о своих предложениях. Уровень в это время нельзя поднимать ни в коем случае.

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