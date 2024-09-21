Бизнес-омбудсмен Елена Гнётова встретилась с предпринимателями Пряжинского района

19 сентября Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнётова приняла участие в работе круглого стола с предпринимателями Пряжинского национального муниципального района, организованного совместно с Государственной инспекцией труда Республики Карелия.
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