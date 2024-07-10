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Российский союз туриндустрии: новый налог ударит по отелям с полным пансионом

Российский союз туриндустрии: новый налог ударит по отелям с полным пансионом

Руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, как повлияет на туристическую отрасль в стране принятый Госдумой в третьем чтении закон о туристическом налоге.

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