Российский союз туриндустрии: новый налог ударит по отелям с полным пансионом

Руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, как повлияет на туристическую отрасль в стране принятый Госдумой в третьем чтении закон о туристическом налоге.
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