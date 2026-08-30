Биохакер Джонсон назвал наиболее вероятную причину собственной смерти

Американский предприниматель и известный сторонник биохакинга Брайан Джонсон признал, что даже многолетняя программа борьбы со старением не способна защитить его от случайной смерти.
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