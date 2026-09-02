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Тульские новости

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Временным руководителем «ТулаДрон» назначен Алексей Кольцов

Алексей Кольцов, ранее заместитель гендиректора АНО «НПЦ БАС «ТулаДрон», стал временным руководителем предприятия.

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