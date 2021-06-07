Лука Дончич: «Ненавижу проигрывать. Нам платят за победы – мы не выполнили задачу»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что второе подряд поражение в серии первого раунда плей-офф от «Клипперс» является болезненным для него.
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