Business Insider: Гейтс по прежнему руководит Microsoft в области разработки ИИ

Американский миллиардер Билл Гейтс по-прежнему продолжает тайно руководить Microsoft во всем, что касается искусственного интеллекта, сообщает Business Insider со ссылкой на источники, близкие к руководству корпорации.
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