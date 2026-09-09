Missouri secretary of state faces contempt hearing on redistricting

Missouri's Supreme Court ordered the state's secretary of state to appear Thursday to explain why he should not be held in contempt.
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