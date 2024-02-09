Два НПЗ в США закроются из-за поломок оборудования Речь идет об НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас, принадлежащий TotalEnergies и НПЗ в Уайтинге, штат Индиана, принадлежащей компании BP.
Пронедра
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Два НПЗ в США закроются из-за поломок оборудования Речь идет об НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас, принадлежащий TotalEnergies и НПЗ в Уайтинге, штат Индиана, принадлежащей компании BP.
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