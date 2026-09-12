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Видео Моди с Путиным под песню «Матушка-земля» завирусилось в Сети

Видео Моди с Путиным под песню «Матушка-земля» завирусилось в Сети

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. Кадры встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди распространились в интернете.

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