ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кусаин Альменов
    Для Конева это не к сожалению. Он не пострадал, не похудел, не поправился. И далее получал звания, должности, ордена-...Почему Ивана Коне...
  • Владимир
    К сожалению, было и такое в биографии Ивана Конева.Почему Ивана Коне...
  • Кусаин Альменов
    Не надо забывать про Вяземскую катастрофу. Где роль Маршала Советского Союза (а тогда генерал полковника) очень негат...Почему Ивана Коне...

«Заграница нам поможет!» Как Рада продала русскую украйну немцам

«Заграница нам поможет!» Как Рада продала русскую украйну немцам

Германские войска входят в Киев. Март 1918 года Оставив Киев, Рада бежала в Житомир, затем в Полесье и далее к фронту, надеясь на поддержку германцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх