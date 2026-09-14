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Орловцы блестяще выступили на марафоне ЗОЖ «Земля спорта»

Орловцы блестяще выступили на марафоне ЗОЖ «Земля спорта»

Команда из Орловской области дважды стала призёром Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта».

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