Строительство нового вокзала и переходов через ж/д пути обсудили на встрече с жителями Лобни

Встреча с жителями прошла в Восточном микрорайоне в Лобне. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Анна Кротова рассказала о развитии транспортной сферы, в том числе о строительстве конкорса и обустройстве переходов через железнодорожные пути.
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