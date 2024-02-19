Строительство нового вокзала и переходов через ж/д пути обсудили на встрече с жителями Лобни

Встреча с жителями прошла в Восточном микрорайоне в Лобне. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Анна Кротова рассказала о развитии транспортной сферы, в том числе о строительстве конкорса и обустройстве переходов через железнодорожные пути.