В России изобрели инновационные биоиплантаты для регенерации тканей

Они не имеют мировых аналогов Инновационные биоимплантаты, которые открыли новые возможности восстановительной медицины, создают на фармацевтическом предприятии в Подмосковье, сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя отдела продвижения компании «Биомедсервис» Никита Легкодимов.