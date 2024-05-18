В России изобрели инновационные биоиплантаты для регенерации тканей

Они не имеют мировых аналогов Инновационные биоимплантаты, которые открыли новые возможности восстановительной медицины, создают на фармацевтическом предприятии в Подмосковье, сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя отдела продвижения компании «Биомедсервис» Никита Легкодимов.
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