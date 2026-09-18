Чеботина стала студенткой, Вербицкая подсела на таёжные травы, а Гарик Мартиросян подражает Юре Борисову

ВЕРБИЦКАЯ ПОДСЕЛА НА ТАЁЖНЫЕ ТРАВЫЛариса Вербицкая нашла рецепт вечной молодости. Ради неё звезда отправляется на ретриты в башкирскую тайгу! Там знаменитость с энтузиазмом собирает целебные травы, употребление которых, по её мнению, подтягивает овал лица и даже восстанавливает сбитые биоритмы.
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