Чеботина стала студенткой, Вербицкая подсела на таёжные травы, а Гарик Мартиросян подражает Юре Борисову

ВЕРБИЦКАЯ ПОДСЕЛА НА ТАЁЖНЫЕ ТРАВЫЛариса Вербицкая нашла рецепт вечной молодости. Ради неё звезда отправляется на ретриты в башкирскую тайгу! Там знаменитость с энтузиазмом собирает целебные травы, употребление которых, по её мнению, подтягивает овал лица и даже восстанавливает сбитые биоритмы.