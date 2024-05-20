Iran’s President and Foreign Minister Killed in Crash

“The deaths of President Ebrahim Raisi and Iran’s foreign minister leave the country without two influential leaders at a particularly tumultuous moment of international tension and domestic discontent,” the New York Times reports.
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