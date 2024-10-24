Организация соцобслуживания «Содействие» присоединилась к проведению ежегодной всероссийской акции «Одобрено старшим поколением».
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Организация соцобслуживания «Содействие» присоединилась к проведению ежегодной всероссийской акции «Одобрено старшим поколением».