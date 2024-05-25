«Кортеж выпускников»: в Мангистау на штрафстоянку водворено более 100 автомобилей

25 мая, в день Последнего звонка в усиленном режиме работают 463 сотрудника личного состава ДП Мангистауской области и 103 наряда автопатруля по надзору за общественным порядком и дорожным движением, предотвращению правонарушений и преступлений, передает InAktau.