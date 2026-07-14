Ямаль подколол бывшего тренера сборной Португалии Мартинеса

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 с Францией подколол бывшего главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, объяснив на его примере, почему не верит в нумерологию.
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