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SPORT24.ru

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Ямаль подколол бывшего тренера сборной Португалии Мартинеса

Ямаль подколол бывшего тренера сборной Португалии Мартинеса

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 с Францией подколол бывшего главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, объяснив на его примере, почему не верит в нумерологию.

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