Ямаль подколол бывшего тренера сборной Португалии Мартинеса

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 с Францией подколол бывшего главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, объяснив на его примере, почему не верит в нумерологию.