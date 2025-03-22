Над восемью регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей: средства ПВО за ночь сбили почти 50 украинских БПЛА

В ночь на 22 марта киевский режим при помощи беспилотников атаковал гражданские объекты в России. По данным Минобороны РФ, в общей сложности средства ПВО перехватили и уничтожили 47 дронов над восемью регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей.