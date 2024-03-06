Потомки русских князей: по каким фамилиям их можно определить

В истории России княжеские роды играли важную роль, и их потомки продолжают жить среди нас. Одним из самых известных княжеских родов является Рюриковичи, потомки легендарного варяга Рюрика, приглашенного на Русь.
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