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«Стремление предать забвению страницы союзничества»: США отказали дипломатам из РФ в поездке на памятную церемонию

«Стремление предать забвению страницы союзничества»: США отказали дипломатам из РФ в поездке на памятную церемонию

В посольстве РФ в США заявили об отказе американской стороны в поездке российских дипломатов в Элизабет-Сити для участия в церемонии возложения венков, посвящённой 80-й годовщине гибели советских лётчиков.

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Eduard
Трампу нужно всю власть вычистить от негодяев!
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