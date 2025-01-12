«Стремление предать забвению страницы союзничества»: США отказали дипломатам из РФ в поездке на памятную церемонию

В посольстве РФ в США заявили об отказе американской стороны в поездке российских дипломатов в Элизабет-Сити для участия в церемонии возложения венков, посвящённой 80-й годовщине гибели советских лётчиков.
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