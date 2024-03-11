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Суд принял к производству уголовное дело в отношении замглавы Василеостровского района

Суд принял к производству уголовное дело в отношении замглавы Василеостровского района

В Петербурге суд принял к производству уголовное дело в отношении замглавы администрации Василеостровского района, который в личных интересах помог знакомым в заключении договоров на оказание услуг по клинингу и выполнению работ по созданию единого цифрового контура здравоохранения.

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