Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Дражен Анзулович: «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Пармы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх