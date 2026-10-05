Экс-главу МЧС Кубани уволили из больницы за нарушение закона

В Белоглинском районе по требованию прокуратуры расторгли трудовой договор с бывшим руководителем районного отделения надзорной деятельности МЧС, который без уведомления комиссии по урегулированию конфликта интересов устроился в медучреждение, ранее находившееся в сфере его проверочных полномочий.