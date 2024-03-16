В Новой Зеландии и Австралии началось голосование на выборах президента РФ

Участки для голосования на выборах президента России открылись в столице Австралии Канберре и крупнейшем городе страны Сиднее, а также новозеландском Веллингтоне, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Австралии.
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