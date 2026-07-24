Актриса Бербер заявила, что читает с дочерью Твена и мечтает о роли Бабы-яги

Звезда сериалов "Реальные пацаны" и "Триггер" Зоя Бербер в преддверии премьеры комедийного детектива "Капитан Туман" рассказала, как выбирает книги для совместного чтения с дочерью и почему ей интереснее всего играть персонажей со сложной судьбой.