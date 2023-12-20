Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив

С 18 декабря у «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», которыми владел бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сменился гендиректор — главой организации стал частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок .
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