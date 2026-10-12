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Почти 3 тысячи человек обратились в больницы в Турции: в городе закрыли школы

Почти 3 тысячи человек обратились в больницы в Турции: в городе закрыли школы

В турецком Токате почти 3 тысячи человек обратились к медикам с тошнотой, рвотой и диареей. Причина пока неизвестна: пробы воды отправили в Анкару, жителям рекомендовали пить бутилированную воду.

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