Как Жюль Верн предсказал полет на Луну

Жюль Верн в 1860-х написал дилогию из двух произведений: «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны». Книги рассказывали о вымышленном путешествии на Луну, но во многом они неожиданно точно предсказали, как будут выглядеть современные космические миссии.