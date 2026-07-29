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Политика как она есть

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Как Жюль Верн предсказал полет на Луну

Как Жюль Верн предсказал полет на Луну

Жюль Верн в 1860-х написал дилогию из двух произведений: «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны». Книги рассказывали о вымышленном путешествии на Луну, но во многом они неожиданно точно предсказали, как будут выглядеть современные космические миссии.

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