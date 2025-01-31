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"Дайте мужу одеться": В Питере банда прописала 900 нелегалов и за это поплатились

"Дайте мужу одеться": В Питере банда прописала 900 нелегалов и за это поплатились

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург: бизнес на нелегалах или фиктивная регистрация в действии Поток нелегалов: как бизнес на бумаге стал золотой жилой В Петербурге сотрудники правоохранительных органов накрыли группу предприимчивых граждан, которые, как выяснилось, с 2023 года успешно превратили фиктивные документы в стабильный доход.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А соответствующие государственные службы, когда прописывают по 900 человек - КУДА СМОТРЯТ?!!   НА ВЗЯТКИ?!!...
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2 час.
Акимова Татьяна
Правление азербайджанца Беглова!!!Пыль пускать в глаза Путину умеет!!!
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1 час.
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